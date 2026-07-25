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Blocaj total pe piața imobiliară după ce hackerii au atacat Cadastrul! Dan Negru avertizează de ce actele digitale îți pot lăsa casa fără proprietar - VIDEO

Imobiliare

Imobiliare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 16:27

Atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru a blocat mii de tranzacții imobiliare, iar oamenii care vor să cumpere sau să vândă locuințe nu își pot finaliza actele. Băncile și notarii nu pot accesa documentele necesare, iar numeroase contracte au fost amânate. Dan Negru a atras atenția asupra riscurilor care apar atunci când documentele de proprietate există doar în format electronic, conform Realitatea PLUS.

Prezentatorul spune că actele păstrate pe hârtie pot deveni esențiale în cazul unor atacuri informatice sau al pierderii datelor din sistemele statului.

„Hackerii au blocat cadastrul, ați văzut-o pe asta? Cadastrul e buletinul casei tale. El ține evidența caselor și a terenurilor din țară. Casa ta, dacă ar avea acte de proprietate doar digitale, nu hârtie, ar fi buba. Ar dispărea buletinul casei tale”, a transmis Dan Negru.

Acesta a povestit că străbunicul său a cumpărat pământ în Banat în anii ’20, iar proprietatea a fost confiscată ulterior de comuniști. Familia a păstrat însă documentele originale, iar după aproximativ 50 de ani tatăl său a reușit să recupereze terenul. „Ai mei însă au păstrat actele, au păstrat dovada fizică pe hârtie. După 50 de ani, datorită hârtiilor, tata a recuperat pământul părinților lui”, a spus Dan Negru.

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