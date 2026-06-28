Gheorghe Piperea critică guvernarea și politicile fiscale: „România, aproape de faliment”

Publicat 28 iun. 2026, 18:09 Sursă Realitatea.Net

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că România este administrată prin „management de criză”, cu politici reactive, împrumuturi masive și risipă bugetară, afirmând că actualele măsuri guvernamentale împing țara spre un risc de „faliment”.

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