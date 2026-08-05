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Ursula von der Leyen, mesaj dur după atacul Rusiei asupra Kievului: „Moscova trebuie să plătească”
Ursula von der Leyer, Volodomir Zelenski
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat ferm atacul lansat de Rusia asupra regiunii Kiev, pe care l-a descris drept o serie de „atrocități oribile”, și a transmis că Moscova trebuie să suporte consecințele pentru distrugerile provocate în Ucraina.
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