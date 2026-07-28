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Politica· 1 min citire
UE l-a convocat pe un reprezentant al Rusiei la Bruxelles cu explicații după incursiunea dronelor în spaţiul aerian al României
Uniunea Europeană/Rusia
Publicat28 iul. 2026, 16:15
SursăRealitatea.Net
Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al României săptămâna trecută.
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