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Actualitate· 1 min citire
Controale în benzinăriile din România. Ce nereguli au găsit inspectorii ANSVSA și ce amenzi au fost aplicate
benzinării
Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au desfășurat un control amplu în benzinării din întreaga țară, vizând unitățile care prepară și comercializează produse alimentare. În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 134.800 de lei și a fost suspendată activitatea unui operator economic.
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