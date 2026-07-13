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Dragnea îl critică pe Sorin Grindeanu: „Nu are puterea să aibă un punct de vedere propriu”

Liviu Dragnea

Liviu Dragnea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 20:11

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac la adresa actualei conduceri a partidului, susținând că social-democrații și-au pierdut independența politică și că acționează în interesul președintelui Nicușor Dan sau al celor care, în opinia sa, îl susțin.

În cadrul unui podcast, Dragnea a afirmat că PSD nu mai ia decizii în mod autonom și a susținut că formațiunea a devenit „o unealtă” aflată în slujba actualului șef al statului.

Fostul lider social-democrat l-a vizat și pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre care a spus că nu mai are libertatea de a-și exprima propriile opinii sau de a adopta poziții independente în interiorul partidului.

Totodată, Dragnea a susținut că actuala conducere a PSD este preocupată în primul rând de propria supraviețuire politică și de protejarea intereselor personale. El a afirmat că liderii partidului își mențin influența doar atât timp cât sunt considerați utili de actuala putere.

În opinia fostului președinte al PSD, dacă Sorin Grindeanu și ceilalți membri ai conducerii nu vor mai avea „valoare de întrebuințare” pentru Nicușor Dan sau pentru cei pe care îi reprezintă, aceștia și-ar pierde rapid sprijinul și protecția politică.

Declarațiile lui Liviu Dragnea reprezintă opiniile sale și intervin într-un context de tensiuni politice și negocieri privind formarea unui nou Guvern, în care PSD joacă un rol important.

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