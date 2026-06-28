Tragedie aviatică în Franța: 11 persoane au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit duminică în localitatea Tomblaine, în apropiere de orașul Nancy, din estul Franței. Toate cele 11 persoane aflate la bordul aeronavei și-au pierdut viața. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.
Accidentul s-a produs la scurt timp după ce aeronava decolase de pe aerodromul Nancy-Essey. Din motive care nu au fost încă stabilite, avionul s-a prăbușit în apropierea aeroportului, fără ca vreuna dintre cele 11 persoane aflate la bord să poată fi salvată.
Potrivit presei locale, aeronava transporta un grup de persoane care participau la o activitate de parașutism. Informația nu a fost confirmată oficial, iar autoritățile nu au făcut încă publică identitatea victimelor și nici statutul acestora.
Mobilizare impresionată de forțe la locul tragediei
Prefectura departamentului Meurthe-et-Moselle a activat centrul operațional de criză pentru coordonarea intervenției. La locul tragediei au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, polițiști și personal medical, iar perimetrul a fost izolat pentru desfășurarea operațiunilor de intervenție și cercetare.
Ce a provocat prăbușirea avionului? Anchetă uriașă a poliției
Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii avionului. Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind o posibilă defecțiune tehnică sau alte circumstanțe care ar fi putut provoca accidentul.
Prăbușirea aeronavei este unul dintre cele mai grave accidente produse în Franța în acest an în domeniul aviației civile.