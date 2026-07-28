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Apele Române avertizează: debitul Dunării va scădea la valori neînregistrate din vremea lui Ceaușescu”

Apele Române

Apele Române

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 17:48
Sursărealitatea.net

Debitul Dunării scade accelerat și va ajunge la începutul lunii august la aproximativ 1500 mc/s și posibil chiar sub–1600 mc/s, un nivel nemaiîntâlnit din anul 1985, când fluviul cobora la 1400 mc/s. Apele Române avertizează că fenomenul de secetă severă se va accentua în următoarele zile.

Dunărea, la un debit de trei ori mai mic decât normalul

Marți, Dunărea are un debit de 1650 mc/s, față de media multianuală de 4750 mc/s pentru luna iulie. Prognoza INHGA arată că pe 4 august debitul va coborî spre 1500 mc/s, similar cu situația critică din 2005, arată un comunicat oficial al companiei.

Pe sectorul Călărași–Cernavodă se mențin restricțiile la irigații (treapta III), iar Reactorul I de la CNE Cernavodă a fost oprit pentru a menține funcționarea Reactorului II.

Secetă severă în toată zona Dunării

Apele Române anunță că întreg bazinul hidrografic al Dunării este afectat de secetă severă, fără indicii de îmbunătățire. Precipitațiile estimate în Austria (40–50 l/mp) nu vor influența sectorul românesc.

Fenomenul de înflorire algală este monitorizat strict și se menține momentan la niveluri optime.

Seceta accentuată afectează Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde mai multe râuri au debite sub nivelul minim necesar irigațiilor.

Alimentarea populației nu este afectată: cele 40 de lacuri principale au un volum suficient pentru furnizarea apei în sistem centralizat.

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