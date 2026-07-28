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Actualitate· 1 min citire
Apele Române avertizează: debitul Dunării va scădea la valori neînregistrate din vremea lui Ceaușescu”
Apele Române
Publicat28 iul. 2026, 17:48
Sursărealitatea.net
Debitul Dunării scade accelerat și va ajunge la începutul lunii august la aproximativ 1500 mc/s și posibil chiar sub–1600 mc/s, un nivel nemaiîntâlnit din anul 1985, când fluviul cobora la 1400 mc/s. Apele Române avertizează că fenomenul de secetă severă se va accentua în următoarele zile.
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