Doi pacienți cu arsuri grave, transferați în Belgia și Germania cu o aeronavă militară românească FOTO&VIDEO

Doi tineri de 25 de ani, care au suferit arsuri severe în urma unor accidente, au fost transferați vineri către spitale specializate din Belgia și Germania. Misiunea umanitară a fost realizată cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru transport medical, în cadrul unei operațiuni comune desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale, anunță DSU.
Un pacient a suferit arsuri pe 70% din suprafața corpului
Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), transferul în unități medicale din străinătate a fost decis în urma evaluării efectuate de specialiști, care au stabilit că cei doi pacienți au nevoie de tratamente și îngrijiri disponibile în centre specializate pentru mari arși.
Unul dintre pacienți, în vârstă de 25 de ani, a fost transferat de la Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București la Klinikum Offenbach, din Germania. Acesta este conștient și cooperant și a suferit arsuri de gradul IIA-IIB pe aproximativ 25% din suprafața corporală, în urma unei electrocutări.
Cel de-al doilea pacient, tot în vârstă de 25 de ani, a fost transportat de la Spitalul Județean de Urgență Bacău către Grand Hôpital de Charleroi, din Belgia. Acesta este intubat și ventilat mecanic, după ce a suferit arsuri de gradul IIB-III pe aproximativ 70% din suprafața corpului, în urma exploziei unei butelii într-un spațiu închis.
Mobilizare impresionantă de forțe
Operațiunea de transfer a presupus mobilizarea mai multor resurse medicale și logistice.
Pacientul internat la Bacău a fost transportat cu un elicopter SMURD al Inspectoratului General de Aviație al MAI până la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, în timp ce pacientul din București a fost preluat cu o ambulanță de Terapie Intensivă Mobilă a ISU București-Ilfov și transportat la aceeași bază aeriană.
Ambii pacienți au fost îmbarcați la bordul unei aeronave C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale.
Echipă medicală mixtă la bordul aeronavei
Pe durata zborului, asistența medicală este asigurată de o echipă formată din trei medici și doi asistenți din cadrul UPU-SMURD al Spitalului Clinic de Urgență București, alături de personal medical militar al Ministerului Apărării Naționale.
Potrivit DSU, misiunea este rezultatul colaborării dintre Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale, pentru a asigura accesul pacienților la tratamente de înaltă specializare în centre europene dedicate marilor arși.