Advertising
Politica· 2 min citire
George Simion dezvăluie motivul pentru care AUR nu ajunge la guvernare: „Nu vor să ne lase în joc”
George Simion
Publicat23 iul. 2026, 08:42
SursăRealitatea PLUS
„AUR este dat la o parte din orice formulă de guvernare pentru că este partidul care se opune ajutoarelor date Ucrainei”! Este declarația șocantă făcută chiar de liderul partidului. George Simion a spus că s-au purtat discuții inclusiv de înțelegeri cu PSD, însă în continuare, eticheta falsă pusă de așa-zișii „pro-europeni” nu face decât să mențină blocajul politic, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
- 07:45Ucraina anunță pagube importante în portul militar Novorossiisk, unde Rusia și-a mutat o parte din Flota Mării Negre
- 07:35„Doar bucăți de polistiren” - replica Rusiei după doborârea dronelor. Ana Maria Păcuraru explică miza
- 21:20Anca Alexandrescu: „Până în 2028 e drum lung și se vor întâmpla foarte multe lucruri”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News