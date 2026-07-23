Dumitru Dragomir torpilează gașca lui Bolojan:”Nimeni nu se gândește la popor. Dezastrul trebuie oprit”

Dumitru Dragomir a declarat joi, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, acuzând că măsurile luate de Guvernul Bolojan au lovit atât mediul privat, cât și numeroase categorii sociale.
”Nu înțelegem nimic din ce vrea domnul Bolojan”
”Când PSD a mărit salariile, a mărit și pensiile, liniștise puțin țara. După aceea, când a fost bine, „afară cu Ciolacu, afară cu Grindeanu, afară cu toți.” Bun. A venit domnul Bolojan. A tăiat în draci tot ce se putea tăia, dar nu s-a făcut nimic constructiv pentru producție și economie.
Mediul privat a fost lovit în barbă și a leșinat, pentru că funcționarul public face acum ce vrea cu cei care, de fapt, țin țara în picioare, din privați, și atunci, este o nemulțumire totală în această țară, atât în mediul privat, cât și în rândul funcționarilor publici. Totul a fost stricat”, a declarat Dumitru Dragomir.
Fostul șef al LPF a subliniat că ”nu înțelegem nimic din ce vrea domnul Bolojan. Poate vrea lucruri bune, dar nu are o exprimare din care să înțeleagă poporul sau poporul să nu sufere”.
”Cine oprește dezastrul?”
Mai mult, Mitică Dragomir a vorbit și despre dezastrul din mediul privat, de la agricultură, industrie și până la sectorul imobiliar.
”Problema este în felul următor: cine oprește dezastrul? Pentru că, până acum, nu s-a făcut nimic. Sectorul imobiliar a fost afectat. Tot mediul privat, de la agricultură la industrie, are probleme. Nimic nu mai este orientat spre producție. Rețineți ce vă spun: nimic”, a mai spus acesta.
”Nimeni nu se gândește la popor”
Potrivit lui, ”acum, numai doctorii nu erau loviți. I-au lovit și pe doctori acum. Judecătorii au fost loviți, învățătorii, loviți, profesorii, loviți, femeile gravide și copiii cu probleme.
Nimeni, rețineți, nimeni nu se gândește la popor, la noi ăștia care am votat, la fraierii care au votat. Poate că domnul Bolojan gândește că face bine țării, dar nu face bine poporului”.