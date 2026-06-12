Rețelele Meta, cădere simultană: Facebook, Instagram și WhatsApp au devenit inaccesibile pentru mii de utilizatori

Facebook, Instagram și WhatsApp au întâmpinat probleme tehnice majore vineri după-amiază, utilizatorii raportând imposibilitatea de a accesa atât versiunile web, cât și aplicațiile mobile. Defecțiunile au afectat simultan toate cele trei platforme din ecosistemul Meta.

Pe parcursul întreruperii, numeroase persoane au semnalat erori de conectare, încărcare lentă sau imposibilitatea de a trimite mesaje ori de a actualiza feed-ul.

Problemele au fost raportate pe mai multe platforme de monitorizare a serviciilor online, unde s-a observat un vârf brusc de sesizări. Meta nu a transmis imediat o explicație oficială privind cauza întreruperii, însă amploarea incidentului a indicat o posibilă problemă tehnică la nivel de infrastructură, afectând simultan mai multe servicii esențiale ale companiei.

Situația a fost temporară, dar a generat confuzie și disconfort în rândul utilizatorilor dependenți de platformele de comunicare și socializare.