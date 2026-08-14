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14 august: Ziua Recunoștinței în Forțele Navale Române. Radu Miruță a ajuns la Constanța

Radu Miruță, prezent în Constanța la ceremoniile de Ziua Recunoștinței. Foto/ziarulamprenta.ro

Radu Miruță, prezent în Constanța la ceremoniile de Ziua Recunoștinței. Foto/ziarulamprenta.ro

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat14 aug. 2026, 09:20
SursăRealitatea.Net

Forțele Navale Române marchează vineri, 14 august, Ziua Recunoștinței. Cu acest prilej, sunt organizate ceremonii militare și religioase în memoria marinariilor care s-au jertfit la datoria sub drapelul național.

Forțele Navale Române marchează astăzi, 14 august, Ziua Recunoștinței, în memoria eroilor marinari care și-au jertfit viața în serviciul patriei.

La Constanța, ceremoniile au debutat la ora 08:30, la Monumentul Crucea Marinarilor de pe faleza Cazinoului.

Agenda evenimentului include ceremonialuri militare și religioase, acordarea de distincții militarilor remarcați în ultimul an de instrucție, precum și avansări în grad. La manifestări sunt prezenți ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, și Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie.

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