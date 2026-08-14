Salvamont România, anunț important

Publicat 14 aug. 2026, 11:01 Sursă realitatea.net

Lipsa experienței montane, a pregătirii tehnice și a cunoștințelor specifice activităților de salvare montană poate pune în pericol atât persoanele care intră în teren, cât și echipele Salvamont care ar trebui ulterior mobilizate pentru salvarea lor. Siguranța tuturor celor implicați trebuie să rămână criteriul principal al oricărei decizii operative.

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