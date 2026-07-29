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Sanatate· 2 min citire
Alexandru Rafila îl atacă pe Ilie Bolojan pentru haosul din Sănătate: „Salariile sunt mărite doar din pix”
Alexandru Rafila
Publicat29 iul. 2026, 10:32
Sursărealitatea.net
Greva generală din Sănătate continuă, iar medicii, asistenții și liderii sindicali prezenți la emisiunea „Miza Zilei”, de la Realitatea PLUS, îl acuză pe Ilie Bolojan că, prin noua lege a salarizării, reduce veniturile personalului medical. Invitații Anei Maria Păcuraru avertizează că lipsa angajaților suprasolicită personalul rămas și pune în pericol viața pacienților.
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