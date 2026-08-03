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Economie· 2 min citire
Ministerul Energiei se întâlnește luni cu marii consumatori industriali pentru reducerea voluntară a consumului de electricitate în orele de vârf
Întâlnire importantă la Ministerul Energiei
Publicat3 aug. 2026, 09:41
Sursărealitatea.net
Ministerul Energiei se întâlnește luni, 3 august, de la ora 12:00, cu reprezentanții marilor consumatori industriali, pentru a discuta reducerea voluntară a consumului de electricitate în orele de vârf. Companiilor li se va cere să mute, acolo unde este posibil, o parte din activitate în intervalele în care cererea este mai mică.
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