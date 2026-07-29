A doua zi de grevă generală în sănătate: aproape 500 de spitale funcționează doar pentru urgențe

România se află în a doua zi de grevă generală fără precedent în sistemul sanitar, iar efectele protestului sunt resimțite în aproape toate județele țării. În aproape 500 de spitale, activitatea a fost redusă drastic, fiind asigurate doar urgențele medicale. Operațiile programate și consultațiile au fost amânate acolo unde starea pacienților a permis acest lucru.

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