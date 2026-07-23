Advertising
Sanatate· 1 min citire
Ministerul Sănătății, măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor după inundații
Inundațiile, pericol pentru sănătate
Publicat23 iul. 2026, 10:25
Sursărealitatea.net
Autorităţile le recomandă oamenilor să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă.
Citește și
- 08:46Alexandru Rogobete, atac dur la adresa „reformelor”: „Multă propagandă, multe explicații și rezultate zero”
- 14:11Alexandru Rogobete propune „spargerea monopolului CNAS”: „Solidaritatea rămâne. Monopolul trebuie să dispară”
- 11:01Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă că funcţionează cu un număr diminuat de personal şi cu un program de lucru redus
- 10:42Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai liniștiți în natură?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News