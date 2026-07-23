Advertising
Sanatate· 2 min citire
ANSVSA avertizează după inundații: bolile grave se pot transmite de la animale la oameni. Ce alimente și surse de apă trebuie evitate
Inundații România
Publicat23 iul. 2026, 11:53
SursăRealitatea.net
Inundațiile și ploile puternice pot duce la răspândirea unor boli care se transmit de la animale la oameni, avertizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Proprietarii trebuie să fie atenți la apa și hrana oferite animalelor, dar și la semnele de îmbolnăvire.
Citește și
- 14:47Ministrul Sănătăţii, după deblocarea celor 22 de posturi de asistenţi la Spitalul Marie Curie:”Nu rezolvă problema majoră cu care se confruntă sistemul”
- 14:19Alimente care îți cresc nivelul de energie
- 14:18Dovada că Bolojan nu dă doi bani pe suferința oamenilor. Dialog halucinant cu medicii cărora le tăiase veniturile, ca primar, în 2018 – VIDEO
- 10:25Ministerul Sănătății, măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor după inundații
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News