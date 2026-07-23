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Întâlnire istorică la Palatul Cotroceni: președinta Indiei vine în România după o pauză de peste 30 de ani

Nicușor Dan și președinta Indiei

Nicușor Dan și președinta Indiei

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat23 iul. 2026, 08:01
SursăRealitatea.net

Președinta Indiei, Droupadi Murmu, va veni joi în România pentru o vizită de stat care se va încheia sâmbătă. Ea va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

Cei doi șefi de stat vor discuta despre întărirea relațiilor dintre România și India, în apropierea aniversării a 80 de ani de relații diplomatice, care va avea loc în 2028.

Discuții despre economie, educație și cercetare

Întâlnirea va viza dezvoltarea colaborării economice, dar și creșterea schimburilor culturale, academice și sportive. Cele două state vor să lucreze mai mult împreună și în domeniile cercetării și inovării. Relațiile dintre România și India s-au dezvoltat în ultimii ani, mai ales după adoptarea, în 2024, a declarației prin care au fost marcați zece ani de parteneriat extins.

Forum economic româno-indian

Vineri va avea loc un forum economic la care vor participa reprezentanți ai companiilor din România și India, dar și oficiali români. Evenimentul va fi deschis de Nicușor Dan și Droupadi Murmu. Scopul forumului este încurajarea investițiilor și a colaborării dintre firmele celor două țări.

Administrația Prezidențială consideră că vizita este importantă deoarece reia dialogul politic la cel mai înalt nivel după aproximativ 20 de ani. Ultima vizită a unui președinte al Indiei în România a avut loc în 1994. Cel mai recent, un șef de stat român a vizitat India în 2006.

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