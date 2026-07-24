Publicat 24 iul. 2026, 12:15 Actualizat 24 iul. 2026, 12:52 Sursă Realitate Plus

Primele reacții internaționale, precum și implicațiile geopolitice ale doborârii unei drone pe teritoriul României, au fost analizate în detaliu de jurnalista Realitatea Plus Ana Maria Păcuraru. Aceasta a precizat că postul TV a lșuat legătura cu cei mai importanti factori de deicia sin instutii din tara si sătnate, pentreu o primi informatii detaliate privind noul incident de securitate.

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