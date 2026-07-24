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Actualitate· 2 min citire
O nouă metodă de fraudă pe platformele de vânzări online. De ce nu trebuie să folosești eticheta de transport trimisă de cumpărător
Metodă de fraudă pe platformele de vânzări online
Publicat24 iul. 2026, 15:22
Sursărealitatea.net
Un pensionar de 75 de ani din Elveția avertizează asupra unei noi metode de fraudă folosite pe platformele de vânzări online. Bărbatul a devenit suspicios după ce o cumpărătoare l-a presat să trimită rapid o tabletă și l-a amenințat cu avocatul și poliția.
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