Cinci grei din UE propun schimbarea regulilor, după ce Viktor Orban le-a pus bețe în roate

Sursă: realitatea.net

Noii membri ar putea avea drepturi de vot limitate.

Uniunea Europeană ar trebui să discute opțiunea de a limita temporar unele drepturi de vot ale viitorilor noi membri ai blocului și de a crea mai multe măsuri de protejare a statului de drept, au scris Germania, Franța, Olanda, Belgia și Luxemburg într-un document consultat marți de Reuters.

În contextul în care Muntenegru speră să se alăture UE în 2028, iar Albania, Ucraina și Republica Moldova încearcă să facă progrese în cererile lor de aderare, între guvernele europene sunt în curs discuții referitor la oportunitatea de schimba regulile pentru noii membri.



Unele capitale fac în prezent presiuni pentru ca UE să dezvolte garanții mai puternice pentru viitorii membri, ca urmare, în parte, a experienței blocului cu regresul democratic din Ungaria sub fostul prim-ministru Viktor Orban.

Ce conține documentul

Documentul susținut de cele cinci state membre conturează posibile opțiuni ce ar putea fi incluse în viitoarele tratate de aderare, inclusiv un nou mecanism de monitorizare și o clauză de siguranță care ar permite luarea de măsuri în cazul unui regres grav în domenii precum democrația și libertatea presei.



'UE ar trebui să aibă o discuție aprofundată cu privire la posibilitatea unor limitări temporare, tranzitorii, ale drepturilor de vot pentru noile state membre în anumite părți ale acquis-ului UE unde este necesară unanimitatea', au scris cele cinci țări, menționând domenii precum extinderea, politica externă și deciziile privind bugetul UE unde, în prezent, este necesar consimțământul tuturor țărilor membre.

Negocieri cu potențiali membri

Cipru, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, a declarat săptămâna trecută că a început să se pregătească pentru a deschide oficial negocierile cu Ucraina și Republica Moldova asupra primului grup de capitole de negociere, care acoperă statul de drept și standardele democratice.



'Ucraina aparține UE. Toate cele șase clustere (grupuri tematice de capitole de negociere n.r.) trebuie deschise fără întârziere. NATO trebuie să rămână pe masă ca cea mai puternică garanție de securitate', a declarat prim-ministrul estonian Kristen Michal pe X după ce s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski marți, la Tallinn.