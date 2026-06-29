Economie· 1 min citire

Facturile românilor vor exploda. România are cel mai scump curent electric din UE

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat29 iun. 2026, 23:59
SursăRealitate Plus

Canicula aduce facturi uriașe la energie electrică nu doar pentru că, în zilele toride, consumul crește, ci și pentru că România plătește de câteva zile cele mai mari prețuri la nivel european pentru energia electrică. Ne confruntăm cu tarife mai ridicate decât toate celelalte state din UE atunci când vine vorba de curent. Specialiștii avertizează că principala problemă este lipsa sistemelor de stocare a energiei produse în timpul zilei.

Paradoxal, în ultimele zile, România a înregistrat un nivel record al producției de energie solară, care a depășit pragul de 3.000 MW. Cu toate acestea, energia a fost vândută ieftin către țările vecine, în special Bulgaria, care dispun de capacități de stocare.

Ulterior, după lăsarea întunericului și scăderea semnificativă a producției solare, în paralel cu amplificarea consumului intern, cantitățile de energie necesare sunt importate la prețuri de câteva ori mai mari.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, expertul in energie Dian Popescu a explicat că s-a ajuns în această situație pentru că investițiile din ultimii ani au fost concentrate în special în energia regenerabilă,

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