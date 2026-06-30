CRIZĂ ENERGETICĂ LA ORIZONT: Europa riscă cea mai grea iarnă din ultimii 15 ani din cauza lipsei de gaze

Criză energetică la orizont în Europa. Continentul riscă să înceapă sezonul rece cu cele mai scăzute stocuri de gaze din ultimii 15 ani, avertizează analiștii Wood Mackenzie. Potrivit Financial Times, depozitele din Uniunea Europeană ar putea atinge un grad de umplere de doar 76% la finalul lunii octombrie, un deficit istoric ce amenință să explodeze prețurile la energie pentru companii și gospodării în această iarnă.
Europa traversează un moment de maximă vulnerabilitate energetică, fiind la un pas să înceapă sezonul rece cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani. Această criză este efectul direct al unui lanț de evenimente geopolitice majore, în special al conflictului armat dintre Statele Unite și Iran, care a perturbat grav rutele vitale de aprovizionare la nivel mondial.
Conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz
Tensiunile geopolitice dintre SUA și Iran au lovit direct securitatea energetică a continentului european. Confruntările au dus la blocarea temporară a Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă strategică prin care se transportă, în mod normal, o cincime din volumul mondial de gaz natural lichefiat (GNL). Această blocadă a diminuat drastic exporturile venite din Qatar și Emiratele Arabe Unite.
Criza a fost accentuată de faptul că instalațiile de stocare din Uniunea Europeană au început sezonul de primăvară cu un grad de umplere de doar 28%, un deficit provocat de o iarnă precedentă deosebit de geroasă. Deși în prezent depozitele au ajuns la o medie de 48%, ritmul de acumulare rămâne mult prea lent pentru a garanta confortul energetic necesar lunilor următoare.
Prețurile de referință din Europa au explodat inițial la sfârșitul lunii februarie, după atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului, stabilizându-se ulterior la aproximativ 40 de euro pe megawatt-oră (MWh). Deși cotația actuală este considerabil mai mică decât recordul istoric de 342 de euro/MWh atins în 2022 după invazia Rusiei în Ucraina, scăderea recentă a prețurilor la hub-urile europene a generat o nouă problemă: tarifele au devenit prea mici pentru a mai atrage încărcăturile de GNL din Statele Unite, care preferă piețe mai profitabile.
Pace fragilă în Golf și cursa contra cronometru a Qatarului
Anunțarea unui acord provizoriu de pace între Washington și Teheran a mai domolit panica de pe piețe și a readus speranța că livrările din Golful Persic vor fi reluate. Navele de transport din Qatar au reînceput deja să se îndrepte spre regiune. Premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a dat asigurări că producția va reveni la normal în doar câteva săptămâni la majoritatea instalațiilor, cu excepția a două unități care au fost direct avariate de atacurile iraniene.
Cu toate acestea, analiștii financiari avertizează că timpul este extrem de limitat. Natasha Fielding, analist la Argus Media, subliniază că Europa se află într-o etapă critică: cu cât oferta de GNL rămâne blocată mai mult timp, cu atât riscul unor explozii de preț în iarnă devine mai cert.
Conform estimărilor Goldman Sachs, dacă unitățile neavariate de la gigantul complex Ras Laffan din Qatar vor funcționa la capacitate maximă până la sfârșitul lunii iulie, stocurile europene ar putea atinge 74% înainte de iarnă. O întârziere de doar o lună ar condamna însă Europa să intre în sezonul rece cu depozitele pline în proporție de numai 70%. Situația rămâne extrem de volatilă, mai ales după ce o nouă navă a fost lovită recent în Strâmtoarea Ormuz, punând sub semnul întrebării respectarea armistițiului de 60 de zile.
Strategia Comisiei Europene și embargoul impus Rusiei
În ciuda avertismentelor lansate de specialiști, Comisia Europeană menține o poziție oficială de prudență moderată. Reprezentanții instituției au declarat că nivelurile actuale nu reprezintă un pericol iminent la adresa securității energetice, argumentând că un grad de umplere de 80% este arhi-suficient pentru a trece iarna, în condițiile în care cererea totală de gaze la nivelul UE a scăzut cu 17%.
Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a explicat că statele membre au primit recomandarea de a ținti un nivel de stocare de 75-80%, o abordare menită să refacă rezervele fără a pune o presiune suplimentară pe prețuri prin achiziții masive de urgență. În anii precedenți, ținta recomandată, deși neobligatorie, era de 90%.
Dincolo de incertitudinile din Orientul Mijlociu, Europa se confruntă cu un alt test major de rezistență. La 1 ianuarie este programată intrarea în vigoare a interdicției totale privind importurile de GNL din Rusia. În condițiile în care gazul rusesc reprezintă încă aproximativ 14% din totalul achizițiilor de GNL ale blocului comunitar, această decizie politică sporește temerile privind o penurie majoră și o volatilitate extremă a prețurilor la începutul anului viitor, mai ales dacă regiunea va fi lovită de temperaturi deosebit de scăzute.