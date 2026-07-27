DSU, semnal de alarmă după cele cinci decese prin înec în weekend. Recomandări pentru evitarea tragediilor

Publicat 27 iul. 2026, 13:43 Sursă realitatea.net

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a lansat luni un avertisment asupra pericolelor ascunse în apele neamenajate, după ce, în weekend, patru copii şi un adult şi-au pierdut viaţa în judeţele Covasna, Dolj şi Neamţ. Instituţia recomandă populaţiei să se scalde doar în locuri amenajate, să nu lase copiii nesupravegheaţi şi să evite intrarea în apă după consumul de alcool.

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