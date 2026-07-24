Actualitate· 1 min citire

Primarul care s-a dat în judecată pentru un salariu mai mare. În primărie au apărut și fotolii cu masaj cumpărate din bani publici

Primarul comunei Grindu, Marian Trâmbițașu

Primarul comunei Grindu, Marian Trâmbițașu

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat24 iul. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS

Un primar din România a ajuns să fie, în același timp, și reclamant, și pârât, după ce și-a dat propria primărie în judecată pentru un salariu mai mare. Iar tabloul este completat de o altă decizie controversată: achiziția unor fotolii cu funcție de masaj din bani publici, potrivit Realitatea PLUS.

Este vorba despre primarul comunei Grindu, Marian Trâmbițașu, care s-a dat în judecată pentru a obține actualizarea indemnizației în funcție de salariul minim actual. Edilul susține că demersul este legat de procesul deschis și de funcționarii primăriei, ale căror salarii depind de indemnizația primarului.

Practic, în același dosar, edilul apare de ambele părți ale procesului, și cere ca indemnizația sa să fie recalculată și să primească diferențele salariale pe care consideră că le merită. În timp ce procesul își urmează cursul, o altă decizie a administrației locale a atras atenția. Primăria a cumpărat fotolii de birou cu funcție de masaj, investiție justificată de edil prin dorința de a le oferi angajaților condiții mai bune de muncă și de a preveni problemele de sănătate. 

Trâmbițașu a explicat că veniturile sunt calculate în continuare în raport cu salariul minim din 2019 și că, dacă instanța îi va da câștig de cauză, ar putea primi și diferențele restante. În același timp, Primăria Grindu a cumpărat patru scaune de birou cu funcție de masaj, în valoare totală de 3.480 de lei. Primarul spune că nu a urmărit funcția de masaj, ci rezistența și garanția produselor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

marian trambitasuprimarul comunei grindu

Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe