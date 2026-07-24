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Actualitate· 1 min citire
Incident naval grav în Marea Neagră, în apropiere de Sf. Gheorghe: navă avariată după un posibil impact cu dronă sau mină marină
Nava avariată pe Marea Neagra
Publicat24 iul. 2026, 07:00
Actualizat24 iul. 2026, 07:16
SursăRealitatea.Net
Un nou incident naval grav a avut loc, noaptea trecută, pe Marea Neagră, în apropiere de Sfântu Gheorghe. Echipajul unei nave comerciale a dat alertă, după ce vasul ar fi suferit o avarie posibil provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.
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