Judecătorii instanțelor din București amenință cu posibila oprire a activității și denunță „degradarea statului de drept”
Proteste în Justiție
Judecătorii instanțelor denunță „degradarea statului de drept” și avertizează cu o posibilă întreupere a activității. In paralel, acești au lansat un mesaj extrem de ferm la adresa puterii politice, acuzând o tentativă de subordonare a justiției. În comunicatul oficial, magistrații afirmă că denunță „degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică”.
Într-un comunicat oficial al Curții de Apel Pucurești, magistrații denunță „degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică”.
Totodată, Adunarea Generală a decis să amâne pentru o ședință viitoare o hotărâre privind oprirea integrală a activității instanței, un scenariu care ar putea bloca o parte importantă a sistemului judiciar.
Judecătorii cer Consiliului Superior al Magistraturii să intervină urgent, solicitând „oprirea de îndată a campaniei de discreditare a puterii judecătorești” și „recunoașterea independenței reale a judecătorului”, pe care o consideră esențială într-o societate democratică.
Magistrații resping categoric și proiectul legislativ privind salarizarea judecătorilor, pe care îl consideră „inacceptabil”, susținând integral observațiile formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de CSM.
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