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Actualitate· 1 min citire
Atac masiv al Rusiei. Kievul, lovit de rachete balistice în plină zi
Urmarile atacului asupra Kievului
Publicat24 iul. 2026, 12:13
SursăRealitatea.Net
Rusia a lansat un atac rar, în miezul zilei, asupra Kievului, folosind rachete balistice. Explozii au fost raportate în mai multe zone ale orașului, după ce sirenele aeriene au început să sune în jurul orei 11:20.
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