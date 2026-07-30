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Sport· 1 min citire
Polo feminin: România a obţinut prima sa victorie la Campionatul Mondial Under-16
Echipa națională de polo
Publicat30 iul. 2026, 13:58
Sursărealitatea.net
Selecţionata României a învins Zimbabwe cu 6-3 (3-0, 0-1, 2-0, 1-2), joi, într-un meci pentru locurile 21-24 la Campionatul Mondial de polo pe apă feminin Under-16 de la Zagreb.
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