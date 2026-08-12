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Sport· 2 min citire
Italienii sunt impresionați de Radu Drăgușin! Românul a devenit lider la Fiorentina
Radu Drăgușin
Radu Drăgușin pare să fi găsit la Fiorentina mediul perfect pentru a reveni la forma care l-a consacrat în Serie A. La doar o lună de la sosirea sa, fundașul român i-a impresionat pe jurnaliștii italieni.
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