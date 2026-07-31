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Sport· 2 min citire
FCSB a fost umilită de FK Auda și a părăsit Conference League
Auda - FCSB 4-1
Publicat31 iul. 2026, 08:42
Sursărealitatea.net
Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.
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