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Economie· 1 min citire
Rezultate Loto 19 iulie 2026. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc
Rezultate Loto 19 iulie 2026
Loteria Română a organizat duminică, 19 iulie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, premiul de categoria I a avut un report de peste 42,61 milioane de lei (peste 8,12 milioane de euro).
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