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Furtuni și vijelii în România. Unde lovește furia naturii, noile date ANM
Publicat20 iul. 2026, 09:31
Actualizat20 iul. 2026, 09:36
SursăRealitatea PLUS
Vremea rămâne instabilă în cea mai mare parte a țării, iar meteorologii avertizează că episoadele de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului se vor menține și în următoarele zile. Meteorologul ANM, Meda Andrei, a explicat luni, în exclusivitate la Realitatea PLUS, cum va evolua vremea în perioada următoare și în ce zone sunt așteptate cele mai intense fenomene.
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