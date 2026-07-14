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Nicușor Dan, în vizită oficială la Paris. Garda de Onoare a României participă la parada de Ziua Franței

Emmanuel Macron și Nicușor Dan/ Profimedia

Emmanuel Macron și Nicușor Dan/ Profimedia

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat14 iul. 2026, 07:23
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan participă la ceremoniile organizate cu ocazia zilei naționale a Franței! Seara trecută, șeful statului a luat parte la discuțiile din cadrul Coaliției pentru Voință, la Palatul Elysee. Vizita lui Nicușor Dan la Paris are loc la invitația președintelui Emmanuel Macron. Un moment deosebit va avea loc în cadrul paradei de pe Champs-Élysées. Pe sub Arcul de Triumf va trece și un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Nicușor Dan și ceilalți lideri ai țărilor aliate Ucrainei s-au reunit la Palatul Élysée pentru a-și reafirma sprijinul pentru Kiev. Membrii Coaliției pentru Voință caută variante pentru a intensifica presiunile asupra Rusiei, astfel încât războiul să ajungă la final.

Emmanuel Macron a transmis un mesaj dur cu ocazia reuniunii, în care a precizat că Europa trece printr-o „trezire strategică” și este pregătită să își apere valorile și libertatea „chiar cu prețul sângelui, dacă va fi nevoie”.

O mare parte dintre liderii care au fost prezenți la întâlnirea de la Elysee participă și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Nicușor Dan este invitat de onoare. Președintele va asista alături de Emmanuel Macron la parada militară de pe Champs-Élysées.

Pe sub Arcul de Triumf din Paris va defila și un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Militarii români sunt încă de pe 7 iulie în Franța, unde au participat la programul de pregătire organizat de autoritățile de acolo. Comandant al detașamentului de onoare este maiorul Valentin Stan.

Este pentru prima oară în ultimii 4 ani când Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” participă la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Prezența detașamentului românesc la Paris este o expresie a nivelului excelent al relațiilor dintre România și Franța și reconfirmă angajamentul comun pentru consolidarea securității în cadrul NATO și al Uniunii Europene, spun reprezentanții armatei.

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