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Rezultate definitivat 2026. Ministrul Educației:”6.345 de cadre didactice au promovat examenul”
FOTO: Arhivă
Publicat21 iul. 2026, 09:51
SursăRealitatea.Net
Primele rezultate ale examenului de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate, iar 6.345 de cadre didactice au promovat examenul. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Educației, Mihai Damian, care a subliniat că 40 de profesori au obținut media 10.
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