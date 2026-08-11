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Căldură sufocantă în România: temperaturile urcă până la 39 de grade
Caniculă în România
Publicat11 aug. 2026, 07:59
Sursărealitatea.net
România se confruntă marți cu un nou val de căldură, cu temperaturi care vor ajunge până la 39 de grade în vestul țării. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile tropicale își vor face simțită prezența în mai multe regiuni.
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