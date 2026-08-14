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Bolojan anunță că vom avea apă pentru Cernavodă în 3 ani. Criza energetică rezolvată cu un grup de lucru

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat14 aug. 2026, 12:14
SursăRealitatea PLUS

În plină criză energetică și cu importuri la prețuri uriașe, premierul interimar Ilie Bolojan anunță crearea unui grup de lucru pentru deblocarea proiectului Bala 2 care să asigure debitul necesar pentru Cernavodă. Bolojan spune însă că centrala nucleară ar putea avea apa necesară pentru funcționarea reactoarelor în cel mult trei ani la finalizarea lucrărilor.

Grup de lucru pentru Bala 2. Vom avea apa necesară în 3 ani

„Sistemul energetic este stabil după ce ieri, din cauza scăderii debitului Dunării, a fost necesară oprirea controlată a Unității 2 a Centralei de la Cernavodă.

Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național.

Am semnat azi decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcționării fără probleme a unităților de la Cernavodă.

Proiectul cuprinde o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare și lucrări pentru siguranța navigației. Conform datelor din proiect, realizarea investiției ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape o dublare a debitului.

Îl prioritizăm, îl deblocăm, reverificăm soluțiile propuse, aducem prețurile la zi și asigurăm finanțarea. Administrația Fluvială de la Galați va organiza licitația pentru proiectare și execuție.

Realist, în 3 ani, am putea finaliza lucrările și asigura apa de răcire atât pentru reactoarele 1 și 2, cât și pentru reactoarele 3 și 4.

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