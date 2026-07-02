Tribunalul București spulberă atacurile subalternilor lui Bolojan.”Presiunile exercitate asupra judecătorilor sunt neavenite”

Tribunalul București a reacționat joi la criticile formulate de subalternii lui Ilie Bolojan în urma hotărârii prin care instanța a dispus suspendarea deciziei privind convocarea Congresului Extraordinar al PNL, în cadrul căruia a fost aleasă noua echipă de conducere. Instituția a respins acuzațiile formulate de liberalii din tabăra premierului demis, considerând ”neavenite presiunile exercitate, prin astfel de comunicări publice, asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze”.

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