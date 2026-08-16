Economie· 1 min citire

Pensionarii ar putea beneficia de prima majorare a veniturilor după o pauză de doi ani. CALCULE Realitatea Plus

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat16 aug. 2026, 07:26
Actualizat16 aug. 2026, 07:27
SursăRealitatea PLUS

Pensionarii ar putea beneficia de prima majorare a veniturilor după o pauză de doi ani de la intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. În timp ce autoritățile analizează o indexare estimată între 7% și 10%, majorarea promisă riscă să fie neutralizată de inflația acumulată în tot acest interval.

Ministerul de Finanțe lucrează în prezent la scenariile bugetare pentru ajustarea veniturilor seniorilor, însă proiecțiile optimiste sunt departe de a acoperi scumpirile masive din ultimii doi ani. Chiar și în cazul aplicării procentului maxim de indexare, pensia medie va rămâne semnificativ sub valoarea coșului minim de consum, lăsând un număr mare de beneficiari vulnerabili în fața costurilor zilnice de trai.

Scenariu de indexare a pensiilor de la anul (+7%)

Sursa: Calcule Realitatea PLUS

Scenariu de indexare a pensiilor de la anul (+10%)

Sursa: Calcule Realitatea PLUS

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