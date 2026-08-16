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ANM: 17 județe sub Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pe parcursul zilei de luni
Cod galben de caniculă
Publicat16 aug. 2026, 13:19
Sursărealitatea.net
Un număr de 17 județe din vestul, nord-vestul, sud-vestul, centrul și nord-estul țării se vor afla pe parcursul zilei de luni sub o atenționare meteo Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
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