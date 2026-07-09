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Economie· 1 min citire
Criză majoră de carburanți în Crimeea, după atacurile ucrainene. Putin caută bani pentru subvenții
Criză de carburanți
Publicat9 iul. 2026, 14:11
Sursărealitatea.net
Crimeea ocupată se confruntă cu o criză severă a carburanților, după noile atacuri ucrainene asupra rutelor de aprovizionare. Prețurile au explodat, iar Vladimir Putin a cerut guvernului să acorde subvenții urgente locuitorilor peninsulei, pentru ca „cetățenii să nu simtă povara” situației.
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