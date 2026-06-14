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Politica· 2 min citire
Primar PNL: „Adrian Veștea va fi premierul României!”
Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic
Publicat14 iun. 2026, 12:57
Sursărealitatea.net
Adrian Veștea va fi premierul României, a transmis primarul PNL Vladimir Petruț. Acesta susține că președintele Nicușor Dan i-a dat șah mat lui Ilie Bolojan prin desemnarea numărului 2 din PNL, pe care îl consideră totodată o variantă foarte bună pentru România.
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