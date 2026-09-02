George Simion: „Soluția este democrația, nu afundarea în totalitarism". AUR cere anticipate și-l amenință de Nicușor Dan cu suspendarea - VIDEO

George Simion susține că România se află într-o criză politică profundă și cere revenirea cât mai rapidă la urne. Liderul AUR a afirmat și că țara are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă și de un guvern cu mandat pentru următorii 4 ani. George Simion a precizat că partidul său nu va susține instalarea unui guvern minoritar și l-a acuzat pe Nicușor Dan că exclude AUR de la consultările politice. Simion l-a criticat și pe Ilie Bolojan, despre care a declarat că trebuia să plece de mult din funcție.
Nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR, fără ca AUR să participe la această guvernare
Vreau să trag un semnal de alarmă asupra cenzurii din spațiul public. E o decizie nouă a CNA-ului. România va semăna cu universul concentrațional, un univers liberticid, prin obligativitatea fiecărui posesor al unui cont de social media de a se înregistra la instituțiile statului român dacă are 100.000 de urmăritori. Pe lângă faptul că normativa europeană și recomandarea prevede 500.000 de urmăritori, dar este o spaimă totală de vocea românilor în spațiul public. Și de aceea se alocă din diferite palate, de la diferite instituții, bani pentru a cenzura în sine. Ceea ce a făcut Consiliul Național al Audiovizualului în ultimii ani seamănă din ce în ce mai mult cu un stat totalitar, nu cu un stat democratic spre care tindem. Un stat democratic nu mai suntem nici din momentul anulării alegerilor din punct de vedere politic și vedem consecințele în aceste zile.
Sunt 120 de zile de când România nu are guvern stabil, lucru fără precedent. Constituția României prevede modalitățile prin care românii sunt lăsați să decidă asupra configurației guvernului, asupra conducătorilor României. De 120 de zile, Nicușor Dan ține țara blocată.
Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării guvernului abuziv Vestea, le vedem și acum, că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României.
Îl avertizăm pe Nicușor Dan că AUR nu e PNL și depășește cu mult cadrul constituțional
Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR. cei care încearcă să reîncălzească aceeași ciorbă și care potcălesc oamenii: Gata, săptămâna asta vom avea o nominalizare, ba nu săptămâna viitoare. Iată, s-au găsit voturile. Numai decât încearcă să-și facă meseria, indiferent de instituția unde lucrează, dar contribuie la dezinformare. Noi v-am spus de fiecare dată cum stau lucrurile. Nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca AUR să participe la această guvernare. Îl atenționez pe Nicușor Dan că AUR nu este PNL și că depășește mult cadrul constituțional încercând să intervină în viața internă a partidelor. Este o greșeală enormă, venită și din partea lui Nicușor Dan și din partea altor vectori de influență. Decizia AUR, reconfirmată și la Consiliul Național pe care l-am avut la sfârșitul săptămânii trecute, este clară și comunicăm direct cu românii, spunându-le adevărul. Dacă vrem să ieșim din această criză economică, politică, socială, avem nevoie de o majoritate parlamentară stabilă și de un guvern pe următorii patru ani.
Nicușor Dan încalcă Constituția României; la acele consultări formale și informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicușor Dan, în continuare, exclude AUR și jignește un număr important din cetățenii României, iar la consultările formale care au avut loc până acum, numele vehiculate înainte și în prezent pe poziția de premier nu au fost pronunțate de către participanți la consultări. Niciun partid politic nu s-a dus acolo pronunțând numele lui Eugen Tomac. Niciun partid nu s-a dus acolo pronunțând numele Adrian Veștea. Niciun partid nu s-a dus acolo pronunțând numele Alexandru Nazare. Normal, constituțional, legal, democratic din partea lui Nicușor Dan era, dacă poziția lui este de a exclude propunerile AUR, să aleagă, propuși la momentul respectiv, la momentul celei de a doua consultări la care am participat, fie Sorin Grindeanu, fie Siegfried Mureșan.
Orice guvern instalat nu va face viața mai bună românilor
La fel, normal era din partea lui Ilie Bolojan să plece odată ce a fost demis, să nu se agățe de scaun. Nu face acest lucru. Pretextul inițial era destinul în program PNRR. A rămas în funcție până pe 31 august având această justificare, Programul PNRR. Nu a fost în stare să gestioneze acest program corespunzător, a pierdut foarte mulți bani, nu au avut un consens în fosta coaliție guvernamentală. Și a dat încă o dată dovada domnul Bolojan de incompetență, împreună cu toată echipa din jurul dumnealui, cu doamna Buzoianu, cu domnul Pâslaru, cu domnul Miruță, și așa mai departe, cu domnul Jurcă, interesant cu domnul Jurcă.
Este 2 septembrie. Domnul Bolojan poate pleca, unul dintre miniștri sau unul dintre vicepremieri poate să ia locul ca interimar până ajungem la alegeri. Pentru că în mod clar nu există o majoritate, lucrul ăsta se va vedea și la votul care oricât ar vrea Nicușor Dan să-l întârzie, noi ne dorim să fie cât mai rapid, așa este normal, așa este constituțional, tot îl vom avea aici, în Parlament. Așa că, deși am obosit, spun că trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne. Soluția este democrația, nu afundarea în lovitura de stat, nu totalitarismul.