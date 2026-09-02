Advertising
Politica· 2 min citire
Putin reacționează după avertismentul lui Zelenski privind zborurile deasupra Rusiei: „Nu se negociază cu teroriștii”
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Publicat2 sept. 2026, 09:34
SursăRealitatea.net
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reacționat marți la avertismentul transmis de Volodimir Zelenski companiilor aeriene care operează în spațiul aerian rus. Liderul de la Kremlin a susținut că afirmațiile președintelui ucrainean reprezintă o formă de „terorism de stat” și a declarat că Moscova nu poate negocia cu „teroriștii”.
Citește și
- 14:47George Simion (președinte AUR): „CNA seamănă din ce în ce mai mult cu un stat totalitar, nu cu un stat democratic”
- 14:21Sorin Grindeanu atacă dur PNL și USR: „România nu are Guvern, ei se luptă pentru funcții, bani și putere”
- 13:13Omul lui Putin amenință Germania cu „lovituri directe”, după acuzațiile privind atacul cu dronă de la Leipzig
- 12:56Angela Merkel, mesaj neașteptat de la București despre Rusia: „Trebuie să redeschidem dialogul cu Moscova”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News