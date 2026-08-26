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Actualitate· 2 min citire
Crimă descoperită după patru ani în Vâlcea: un bărbat ar fi fost ucis cu lovituri de ciocan
Poliție
Un bărbat de 35 de ani din comuna Crețeni, județul Vâlcea, dat dispărut de familie în august 2022, a fost identificat după ce anchetatorii au stabilit că ar fi fost ucis și îngropat într-o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa.
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