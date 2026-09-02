Advertising
Politica· 1 min citire
Trump spune că nu vrea continuarea loviturilor împotriva Iranului și cere populației să se ridice
Donald Trump, președintele SUA
Publicat2 sept. 2026, 10:40
SursăRealitatea.net
Președintele american Donald Trump a transmis că nu dorește continuarea atacurilor asupra Iranului, într-un moment de escaladare majoră a conflictului din regiune. Liderul de la Casa Albă le-a cerut iranienilor să se ridice împotriva actualei conduceri de la Teheran.
Citește și
- 14:47George Simion (președinte AUR): „CNA seamănă din ce în ce mai mult cu un stat totalitar, nu cu un stat democratic”
- 14:21Sorin Grindeanu atacă dur PNL și USR: „România nu are Guvern, ei se luptă pentru funcții, bani și putere”
- 13:13Omul lui Putin amenință Germania cu „lovituri directe”, după acuzațiile privind atacul cu dronă de la Leipzig
- 12:56Angela Merkel, mesaj neașteptat de la București despre Rusia: „Trebuie să redeschidem dialogul cu Moscova”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News