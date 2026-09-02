Politica· 1 min citire

Trump spune că nu vrea continuarea loviturilor împotriva Iranului și cere populației să se ridice

Donald Trump, președintele SUA

Donald Trump, președintele SUA

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat2 sept. 2026, 10:40
SursăRealitatea.net

Președintele american Donald Trump a transmis că nu dorește continuarea atacurilor asupra Iranului, într-un moment de escaladare majoră a conflictului din regiune. Liderul de la Casa Albă le-a cerut iranienilor să se ridice împotriva actualei conduceri de la Teheran.

Mesajul vine după o noapte tensionată, în care Iranul ar fi lansat atacuri asupra unor baze americane din mai multe state din Orientul Mijlociu. Printre țările vizate se numără Bahrain, Iordania, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite.

Apelul lui Donald Trump către populația din Iran

Atacurile reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni atribuite Iranului împotriva intereselor militare americane din regiune, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Teheran.

Trump a sugerat că Statele Unite nu urmăresc neapărat o intensificare a operațiunilor militare împotriva Iranului, însă a lansat un apel direct către populația iraniană. Președintele american a indicat că schimbarea politică internă ar putea fi, în opinia sa, cheia încheierii confruntării.

Conflictul riscă însă să se prelungească. Există temeri că războiul ar putea continua pe termen lung, inclusiv până la instalarea unui nou președinte la Casa Albă, dacă nu va fi găsită rapid o soluție diplomatică sau dacă una dintre părți nu își va modifica strategia.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

donald trumpiransuaorientul mijlociuconflict militar

Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe