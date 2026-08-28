Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „CAZUL FRITZ NU ESTE DESPRE DOMINIC FRITZ. ESTE DESPRE PUTERE”

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu avertizează că situația lui Dominic Fritz depășește cu mult cazul unui primar și scoate la iveală modul în care este exercitată puterea în România, relația dintre București și Bruxelles și lipsa de reacție a partidelor de mainstream. Acesta atrage atenția asupra mobilizării politice de la nivel european în sprijinul lui Fritz și susține că episodul ridică întrebări serioase despre influența Bruxelles-ului asupra deciziilor politice din România și despre ce s-ar putea întâmpla într-un scenariu de centralizare și federalizare a Uniunii Europene.

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