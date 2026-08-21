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Actualitate· 2 min citire
Pompier militar, găsit mort într-o unitate din Mizil. Bărbatul avea o plagă prin împușcare
Pompier
Publicat21 aug. 2026, 10:50
Actualizat21 aug. 2026, 11:17
SursăRealitatea.net
Caz șocant în județul Prahova. Un pompier în vârstă de 44 de ani a fost găsit împușcat în unitatea din Mizil. Colegii bărbatului sunt cei care au sunat urgent la 112 în momentul în care și-au găsit colegul fără viață, însă echipajele de urgență nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Din primele informații, militarul nu ar fi lăsat niciun bilet de adio. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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